Vergiftet wird das Verhältnis vor allem durch den Streit um die Unterstützung der USA für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien. Washington schätzt die syrische Kurdenmiliz als Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Türkei betrachtet sie jedoch als Bedrohung, da sie eng mit den kurdischen PKK-Rebellen in der Türkei verbunden ist. Auf Drängen Erdogans ordnete Trump Anfang Oktober den Abzug aller US-Truppen aus den syrischen Kurdengebieten an. Damit machte er den Weg frei für eine türkische Offensive, die zur Besetzung eines Teils des Grenzgebiets führte. In den USA stieß Trumps Entscheidung zum Abzug auf scharfe Kritik. Er ordnete daher an, dass doch einige hundert US-Soldaten zum Schutz der Ölfelder der Kurden in Syrien bleiben sollen.