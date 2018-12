Einheimische Wahlbeobachter melden am Wahltag Unregelmäßigkeiten, die CHP beklagt Manipulationen. Internationale Wahlbeobachter bilanzieren am Montag, die Opposition habe wegen des Ausnahmezustands und der medialen Übermacht Erdogans schlechtere Chancen gehabt. Erdogan hatte sich aber schon am Sonntagabend zum Sieger erklärt, nach dem vorläufigen inoffiziellen Ergebnis kommt er auf 52,6 Prozent der Stimmen.



Der Chef der Wahlkommission tut es ihm kurz darauf gleich. Die Schlagzeile der regierungsnahen Zeitung "Takvim" lautet am Montag: "Süperdogan", daneben steht: "13 Siege in 16 Jahren".