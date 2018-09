In der Türkei gibt es überhaupt keine Demokratie mehr. Das ist gefährlich. Erol Uysal

"Ich selbst habe überhaupt keine Hoffnung mehr", antwortet er. "Was soll die deutsche Politik machen? Erdogan redet heute so, morgen so. In der Türkei gibt es überhaupt keine Demokratie mehr. Das ist gefährlich." Erol Uysal erzählt, dass die politische Situation in der Türkei auch für Spannungen unter Deutschtürken sorgt: "Die sind total zerrissen. Schlägereien oder so etwas gibt es zwar nicht, aber Konflikte: Ja, klar."