In seiner Rede präsentierte Erdogan auch die Ergebnisse der türkischen Ermittlungen in dem Fall. Demnach wurde der Plan zur Ermordung Khashoggis bereits am 28. September gefasst. Einen Tag vor seinem Besuch im Konsulat sei ein saudi-arabisches Kommando nach Istanbul geschickt worden und habe den Belgrader Wald im Norden der Metropole sowie die Gegend um die Stadt Yalova am Marmara Meer erkundet, sagte Erdogan.



Am 2. Oktober sei dann ein zweites Team in Istanbul gelandet und habe sich ebenso wie die erste Gruppe in das Konsulat begeben, wo Khashoggi am frühen Nachmittag eingetroffen sei, sagte Erdogan. Demnach war das Videoüberwachungssystem des Konsulats zuvor absichtlich abgeschaltet worden. "Die Agenten haben die Festplatte von dem Kamerasystem entfernt", sagte der türkische Präsident.