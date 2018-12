Vorher hatten die im norden lebenden Kurden vor einem türkischen Angriff gewarnt. Eine Offensive gefährde den Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Das Militärbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) wäre gezwungen, seine Truppen von der Front mit dem IS zurückzuziehen und an die Grenze zur Türkei zu verlegen, sagte die führende Kurdenvertreterin Ilham Ahmed am Freitag bei einem Besuch in Paris. Ahmed ist Ko-Vorsitzende des politischen Arms der von der Kurdenmiliz YPG - sie führt das SDF-Bündnis an.



Deren Truppen sind in Syrien wichtigster Partner der USA im Kampf gegen die IS-Miliz. Die YPG und lokale Verbündete gehen derzeit im Osten des Bürgerkriegslandes gegen eine der letzten IS-Bastionen vor. Die Regierung in Ankara sieht dagegen in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und und hat sie als Terrororganisation eingestuft.



Mit den USA hatte am Mittwoch einer der wichtigsten Verbündeten der YPG den Rückzug ihrer Truppen aus Syrien bekanntgegeben. Erdogan hatte zuvor eine weitere Militäroffensive gegen kurdische Truppen im Norden Syriens angekündigt; den Rückzug der USA befürwortete die Türkei ausdrücklich.