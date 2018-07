In einem großen Dilemma befindet sich Saudi-Arabien. Eigentlich kann das wahhabitisch geprägte (was eine besonders strenge und konservative Ausrichtung des Islams nach sich zieht) Königreich nicht schweigen, wenn Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt wird. Aber Riad will keinesfalls zulassen, dass sich sein regionaler Rivale Iran immer mehr als Verteidiger der Palästinenser profiliert. Zugleich ist Saudi-Arabien ein enger Verbündeter der USA und sucht seit einiger Zeit die Annäherung an Israel. Denn Saudi-Arabien steht immer mehr im Konflikt zu Iran. Nach dem Motto: gemeinsame Feinde verbinden.