Während Russland der wichtigste militärische Verbündete des syrischen Machthabers Assad ist, geht die Türkei in offene Konfrontation: Mit der Offensive des türkischen Militärs in Afrin hat Ankara die Kontrolle über eine wichtige Provinz im Norden Syriens übernommen und ist damit viel weiter als ursprünglich zur Kriegspartei geworden. Liegt das im Interesse Putins? Es gibt Experten, die vermuten, dass Russland Gründe dafür hat. Möglicherweise könnte die in Not geratenen Kurden sich jetzt wieder an Assad wenden - was die Rolle des syrischen Machthabers weiter stärken würde.