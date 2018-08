"Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit ohnehin einen guten und engen Kontakt zu Russland und der Türkei gehalten", betont der CDU-Politiker Hardt dabei. Aber gerade bei der Kanzlerin und Außenminister Heiko Maas (SPD) treffen die neuen Gesprächswünsche auf offene Ohren, weil sie ohnehin in die außenpolitische Offensive wechseln wollen. Denn Deutschland zieht am 1. Januar 2019 für zwei Jahre als nichtständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat ein - und will dann auch in diesem Gremium für die multilaterale Ordnung kämpfen.