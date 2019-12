In der Türkei leben nach offiziellen Angaben bereits rund 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge. Eine türkische Regierungsdelegation sollte am Montag nach Russland reisen, um auf ein Ende der Angriffe in Idlib hinzuwirken.



Allein am Wochenende waren bei den Angriffen der syrischen und russischen Luftwaffe in der nordsyrischen Provinz laut der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" 21 Zivilisten getötet worden.