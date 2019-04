Hagia Sophia wird nicht länger Museum genannt werden. Sie wird aus diesem Status herausgenommen. Wir werden Hagia Sophia eine Moschee nennen. Präsident Erdogan

Die im 6. Jahrhundert nach Christus erbaute Hagia Sophia (griechisch: Heilige Weisheit) war fast ein Jahrtausend lang das größte Gotteshaus der Christenheit. Nach der Eroberung des damaligen Konstantinopels im Jahr 1453 wandelten die Osmanen die Kirche in eine Moschee um. Seit 1934 ist sie ein Museum und zieht jährlich Hunderttausende Besucher an. Forderungen von Muslimen, die Hagia Sophia als islamischen Gebetsort zu nutzen, waren bisher gescheitert - erst im September 2018 hatte das Verfassungsgericht der Türkei die entsprechende Klage eines türkischen Vereins abgelehnt.



Doch nun stehen in der Türkei am Sonntag Kommunalwahlen an, und Erdogan hatte das Thema Religion zu einem Zentrum des Stimmenfangs gemacht. Es sei "nicht unmöglich", dass aus dem Museum wieder eine Moschee werde, hatte er schon vor einigen Tagen gesagt. In dem neuen Interview mit dem Sender A-Haber stellte er es jetzt so dar, als sei die Entscheidung gefallen. "Hagia Sophia wird nicht länger Museum genannt werden. Sie wird aus diesem Status herausgenommen. Wir werden Hagia Sophia eine Moschee nennen", sagte er.