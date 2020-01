Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan treibt seine Pläne für die Entsendung von Soldaten nach Libyen weiter voran. Beim Parlament in Ankara reichte Erdogan am Montag einen Antrag auf Genehmigung des Militäreinsatzes ein. Das Parlament soll am Donnerstag in einer Sondersitzung darüber beraten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Eine Zustimmung des Parlaments gilt als sicher - Erdogans islamisch-konservative Regierungspartei AKP hat in der Regierungsallianz mit der ultranationalistischen MHP eine Mehrheit in der Nationalversammlung.