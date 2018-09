7. Januar: Bei einem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei Gabriel in Goslar bemühen sich beide um einen Neustart der Beziehungen.



14. Februar: Kurz vor einem Besuch in Berlin bei Merkel spricht sich der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim für eine rasche Freilassung Yücels aus.



16. Februar: Ein Istanbuler Gericht ordnet die Freilassung Yücels an. Da keine Ausreisesperre verhängt wird, kann der Journalist noch am selben Tag die Türkei verlassen.



29. Juli: Deutsche Medien berichten über einen geplanten Besuch Erdogans. Später bestätigt die Bundesregierung, dass er am 28. September nach Berlin kommt.



15. August: Nachdem die türkische Lira inmitten eines Streits mit den USA eingebrochen ist, telefoniert Erdogan mit Merkel und sucht auch die Hilfe anderer Verbündeter.



19. August: Wegen der Währungskrise in der Türkei bringt die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles deutsche Hilfen ins Gespräch, stößt damit aber in Deutschland auf Ablehnung.



20. August: Ein Istanbuler Gericht hebt die Ausreisesperre für Tolu auf. Die deutsche Übersetzerin und Journalist kehrt wenige Tage später nach Deutschland zurück.



29. August: Nach Spekulationen über Wirtschaftshilfen sagt Merkels Sprecherin, Deutschland habe ein Interesse an einer stabilen, prosperierenden und demokratischen Türkei.



5. September: Bundesaußenminister Heiko Maas ist zu seinem Antrittsbesuch in der Türkei. "Wir haben ein Interesse an konstruktiven Beziehungen", stellt Maas klar. Der türkische Außenminister Cavusoglu will keine Bedingungen für einen Annäherungsprozess akzeptieren, während Deutschland die Freilassung von sieben aus politischen Gründen inhaftierten deutschen Bürgern verlangt.



23. September: Präsident Erdogan will mit seinem Deutschland-Besuch die Spannungen zwischen Berlin und Ankara "vollständig" hinter sich lassen, sagt Erdogan in Istanbul.



28. September: Erdogan trifft zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland ein.



Quelle: afp, dpa