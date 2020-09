Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei.

Quelle: ---/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Nach einer weiteren bewaffneten Auseinandersetzung zwischen türkischem und syrischem Militär im Norden von Syrien hat Präsident Recep Tayyip Erdogan neue Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Die Türkei habe es "dem Regime" in Idlib "ernsthaft gezeigt", sagte Erdogan.



"Aber das reicht nicht. Das wird so weitergehen. Denn je mehr sie unsere Soldaten angreifen, umso höher wird der Preis, den sie bezahlen." Das türkische Militär setzte am Montag nach eigenen Angaben mehr als hundert syrische Militärs "außer Gefecht".