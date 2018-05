Nur bei der Einladung zum ersten Besuch eines türkischen Staatsoberhauptes seit 65 Jahren haben die griechischen Gastgeber offenbar ein weiteres Konfliktfeld übersehen: die muslimische Minderheit in Westthrakien. Türkischstämmige stellen den größten Anteil dieser Bevölkerungsgruppe, zu der auch die Pomaken, Muslime bulgarischer Herkunft, und Roma gehören. Diesen türkischen Landsleuten will Erdogan auch einen Besuch abstatten, um dort für seine Politik zu werben. Das passt Alexis Tsipras und seiner Regierung gar nicht in den Kram, weil damit der nächste Ärger zwischen Athen und Ankara programmiert ist.