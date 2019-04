Die islamisch-konservative AKP hatte zunächst eine vollständige Neuauszählung der Stimmen gefordert, was die oberste türkische Wahlbehörde am Dienstag aber ablehnte. Der AKP-Vizevorsitzende Ali Ihsan Yavuz bezeichnete die Entscheidung der Hohen Wahlkommission (YSK) im Kurzmitteilungsdienst Twitter als "unverständlich" angesichts der "offensichtlichen Unregelmäßigkeiten". Die AKP werde daher die Entscheidung anfechten und bei der YSK einen "außergewöhnlichen Einspruch" einlegen, teilte Yavuz mit.



Während in Ankara (5,5 Millionen Einwohner) die Wahlkommission nach einer teilweisen Neuauszählung der Stimmen am Montag offiziell den Sieg des Oppositionskandidaten Mansur Yavas anerkannte, läuft in Istanbul die Überprüfung weiter. In der 15-Millionen-Metropole war Ekrem Imamoglu von der linksnationalistischen CHP am Wahltag mit einem Vorsprung von 25.000 Stimmen knapp vor dem AKP-Kandidaten Binali Yildirim gelandet. Nach einer teilweisen Neuauszählung der Stimmzettel und einer Überprüfung der ungültigen Stimmen verringerte sich der Abstand auf 15.000 Stimmen.