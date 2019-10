Nicht einmal eine Woche hat Präsident Erdogan gebraucht, um die Karten in dem seit acht Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien neu zu mischen. Bemerkenswert ist dabei nicht so sehr seine skrupellose Vorgehensweise. Wer die innenpolitische Entwicklung in der Türkei in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß mit welcher Schlagkraft Erdogan Ziele verfolgt, wenn er seine Macht bedroht sieht.