Zwei Millionen Menschen sollen selbst nach Angaben regierungsnaher Medien in Izmir gekommen sein, um Ince zuzujubeln. Es sind Bilder, die sich in sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiten. Dass nur Erdogans Wahlveranstaltungen live im Fernsehen übertragen werden, kritisiert die Opposition. Viele fürchten, dass die Ergebnisse gefälscht werden könnten. Und doch, es ist eine Atmosphäre der Hoffnung, die wir am letzten Tag vor der Wahl in Maltepe am Ufer des Marmara Meers erlebt haben.



"Wir werden in jedem Wahllokal unsere Leute aufstellen, wir werden auf unsere Wahlurnen aufpassen. Diesmal kontrollieren wir alles, diesmal werden wir es schaffen", erzählt Melis Aikara, eine 28-jährige junge Türkin, die in Berlin studiert hat und seit einem Jahr zurück in ihrem Heimatland ist. Dass die Wahlen im Ausnahmezustand stattfinden, dass Wahlurnen nach Entscheidung der Regierung verlegt wurden, dass der Kandidat der pro-kurdischen HDP, Selahattim Demirtas im Gefängnis sitzt, dass die Regierung die Medien weitgehend kontrolliert - all das sind Fakten, die nicht für faire Wahlen sprechen. Kritisiert werden diese Umstände auch von Wahlbeobachtern des Europarates.