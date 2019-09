Fließen würden die EU-Gelder dann also nicht nur in die Türkei selbst, sondern auch in die von der Türkei direkt oder indirekt kontrollierten syrischen Gebiete. In zwei großen Militärkampagnen, den Operationen "Schild des Euphrat" und "Olivenzweig", eroberte die türkische Armee bereits zwischen August 2016 und März 2018 Gebiete: Zunächst die vom Islamischen Staat kontrollierten Gebiete nördlich von Aleppo, dann aber auch die von Kurden bewohnte Stadt Afrin im Westen. In Afrin wurden Tausende kurdische Zivilisten durch die Kämpfe vertrieben. An ihrer statt zogen syrisch-arabische Flüchtlinge ein. Die ethnische Zusammensetzung des Gebiets hat sich komplett verkehrt.