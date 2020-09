Die Gebiete entlang der türkischen Grenze werden seit 2012 von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kontrolliert. Ankara betrachtet die syrische Kurdenmiliz wegen ihrer engen Verbindungen zu den kurdischen Rebellen in der Türkei als Bedrohung und ist schon zwei Mal in Nordsyrien militärisch gegen sie vorgegangen. Die USA unterstützten die YPG im Kampf gegen die Dschihadisten jahrelang mit Waffen. Am Sonntag kündigte Washington jedoch den Abzug seiner Truppen aus der Region an und erklärte, die USA würden sich an der angekündigten türkischen Militäroffensive in keiner Weise beteiligen.