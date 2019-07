Rettungshelfer tragen ein Opfer von der Stelle eines Erdrutsches.

Quelle: Tao Liang/XinHua/AP/dpa

Nach dem großen Erdrutsch in Südwestchina sind bis Donnerstag 15 Leichen geborgen worden. Rund 30 Menschen werden weiter vermisst, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.



Die Erdmassen hatten am Dienstag 21 Häuser eines Dorfes bei der Stadt Liupanshui (Provinz Guizhou) verschüttet. Elf Bewohner liegen im Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Vor allem nach den starken Regenfällen im Sommer kommt es in China immer wieder zu Erdrutschen mit Todesopfern.