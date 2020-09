Überflutetes Wohngebiet in der Stadt Sakura (Präfektur Chiba).

Quelle: Uncredited/Kyodo News/dpa

Bei sintflutartigen Regenfällen im Osten Japans sind nach örtlichen Medienberichten mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Die massiven Niederschläge lösten Erdrutsche und Überflutungen aus. Tausende Bewohner in den Provinzen Chiba und Fukushima waren aufgerufen, sich vor den Unwettern in Sicherheit zu bringen.



Rund 1.200 Kinder mussten die Nacht zum Samstag in Schulen verbringen. In den Provinzen hatte erst kürzlich der heftigste Taifun seit Jahrzehnten mehr als 80 Menschen in den Tod gerissen.