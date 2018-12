Lava fließt aus dem Vulkan Ätna.

Quelle: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa

Eine Serie von Beben hat die Bewohner rund um den Vulkan Ätna auf Sizilien in der Nacht aufgeschreckt. Der heftigste Erdstoß der Stärke 4,8 sorgte nach ersten Medienberichten für Schäden an Gebäuden bei Catania. Mindestens vier Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt, berichtet die dpa.



Seit Montag erschütterten Hunderte leichtere und teils stärkere Beben die Region. Durch die Eruption des Ätna tat sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt auf, aus dem sich Lava ergoss.