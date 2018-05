Israels Armee hat einen weiteren Hamastunnel zerstört. Archivbild Quelle: Hatem Omar/dpa

Die israelische Armee hat einen weiteren Angriffstunnel der im Gazastreifen herrschenden Hamas zerstört. Der unterirdische Gang sei in der Nähe des Erez-Grenzübergangs verlaufen, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus. Er sei der neunte Tunnel, der seit Oktober vergangenen Jahres zerstört wurde.



Conricus warf der Hamas vor, sie wolle das Grenzgebiet in eine "Kampfzone" verwandeln. Die radikal-islamische Organisation wolle Proteste in der kommenden Woche zu Anschlägen missbrauchen.