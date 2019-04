Ich will den Test, damit ich mich drauf einstellen kann. Und ich will unser Kind, so oder so. Vater des Kindes

Mein Freund plädiert für beides. "Ich will den Test, damit ich mich drauf einstellen kann", sagt er. "Und ich will unser Kind, so oder so." Er hat als Zivi behinderte Kinder betreut. Ihm ist diese Welt - man muss sagen: Parallelwelt - nicht so fremd wie mir. Ich bin so gut wie gar nicht mit Behinderten in Kontakt gekommen. Nicht, weil ich es verhindert hätte. Es ergibt sich in unserer Gesellschaft nur nicht zwangsläufig.