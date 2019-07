Guillermo Mordillo verstarb mit 86 Jahren. Archivbild

Der argentinische Zeichner Guillermo Mordillo ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren, wie seine Agentur in Amsterdam bestätigte. "Das hat die Familie uns mitgeteilt", sagte eine Sprecherin. Menschen und Tiere mit Knollennasen waren das Markenzeichen des weltberühmten Karikaturisten.



Sein Durchbruch gelang ihm Ende der 60er Jahre mit der Veröffentlichung seiner Cartoons in "Paris Match" und auch im "Stern". In den 70er Jahren galt er als einer der meistveröffentlichten Zeichner weltweit.