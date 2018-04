Für viele Jugendliche ist Fernsehen keine wichtige Erfindung. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die wenigsten Jugendlichen in Deutschland sehen im Fernsehen eine wichtige Erfindung. Bei der Frage "Was ist für Sie die größte Erfindung der Menschheit?" entschieden sich in einer Umfrage von Kantar Emnid nur drei Prozent für das Fernsehen.



Das Smartphone schnitt mit sieben Prozent ebenfalls bemerkenswert schwach ab. Die Jeans waren mit acht Prozent kaum besser. Mit großem Abstand führt die Antwort "Computer und Internet", die von 49 Prozent ausgewählt wurde. Das Auto kam auf 29 Prozent.