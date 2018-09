Rollator und Rollstuhl in einer Pflegeeinrichtung. Archivbild Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Querschnittsgelähmter hat in den USA wieder gehen können. Mittels elektrischer Rückenmarkstimulation und 43 Wochen Rehabilitationstherapie konnte der Patient mit 331 Schritten 102 Meter zurücklegen, berichtet ein Forscherteam von der Mayo Clinic in Rochester (Minnesota, USA) im Fachjournal "Nature Medicine".



Allerdings benötigte er dafür einen Rollator und eine Unterstützung an der Hüfte durch einen Therapeuten. Unbeteiligte Mediziner reagierten skeptisch auf den Bericht.