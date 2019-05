In Sachsen triumphiert die AfD.

Bei der Europawahl zeichnen sich in Ostdeutschland starke Zugewinne für die AfD ab. Während die Partei in Sachsen und Brandenburg nach Zwischenergebnissen vor der CDU liegt, verhält es sich in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern umgekehrt. Die Wahl gilt auch Test für die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.



Nachdem die AfD in Sachsen schon 2017 auf Platz eins landete, liegt sie nach Auszählung von etwa der Hälfte der Bezirke bei 30,1 Prozent.