Das Logo der Alternative für Deutschland (AfD) auf einem Flyer. Quelle: Christophe Gateau/dpa

CSU-Generalsekretär Markus Blume gibt den Grünen Mitschuld am Erfolg der AfD. "Wenn man Menschen verbietet, bestimmte Fragen zu stellen und man für deren Meinung keinen Platz im öffentlichen Diskurs lässt", dann führe das zur Radikalisierung von politischen Positionen, sagte er der "Bild am Sonntag".



Diese "zutiefst intolerante Partei" habe die Spaltung im Land vertieft. Blume äußerte sich im Rahmen des bayerischen Landtagswahlkampfs. Dort wird am 14. Oktober gewählt.