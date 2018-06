Züge der nationalen französischen Eisenbahngesellschaft SNCF. Quelle: Yoan Valat/EPA/dpa

Frankreichs Parlament hat die von massiven Streiks begleitete Reform der Staatsbahn SNCF beschlossen. Der Senat verabschiedete mit großer Mehrheit das umstrittene Gesetz, das als Bewährungsprobe für den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron galt.



Die Regierung will die hoch verschuldete SNCF mit der Reform sanieren. Der Zug- und Netzbetreiber wird in eine staatliche Kapitalgesellschaft umgewandelt. Neue Mitarbeiter bekommen von 2020 an nicht mehr den beamtenähnlichen Status.