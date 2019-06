Die Grünen haben weiterhin viel weniger Mitglieder als Union und SPD, wachsen aber stark. Bei den Kommunalwahlen, die in vielen Regionen parallel zur Europawahl im Mai stattfanden, haben sie teils deutlich hinzugewonnen. Bei der Wahl des Europaparlaments holten sie 20,5 Prozent in Deutschland. In bundesweiten Umfragen liegen sie bei bis zu 27 Prozent und manchmal vor der Union auf Platz eins.