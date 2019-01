US-Vizepräsident Mike Pence führte die erneuten Gespräche.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Auch ein weiteres Spitzentreffen zwischen Vertretern der US-Regierung und demokratischen Kongressabgeordneten hat keinen Durchbruch im Haushaltsstreit gebracht. US-Vizepräsident Mike Pence sprach lediglich von einem konstruktiven Treffen. Man wolle sich am Sonntag erneut zusammensetzen. Er betonte, dass es eine Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko geben müsse.



Die Demokraten erklärten, eine Einigung in dieser Frage könne es nicht geben, solange die Haushaltssperre weiter in Kraft sei.