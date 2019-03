Drei Raumfahrer verstärken die Crew auf der ISS.

Quelle: -/NASA TV/dpa

Die Raumfahrer Alexej Owtschinin (Russland), Nick Hague und Christina Koch (beide USA) sind erfolgreich an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Ihre Sojus-Rakete hob gestern Abend planmäßig vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab.



Nach etwa sechs Stunden Flugzeit erreichte sie die ISS, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa bestätigte. Mitte Oktober war es in Baikonur zu einem Fehlstart gekommen. Die Trägerrakete hatte sich kurz nach dem Start abgeschaltet und stürzte ab.