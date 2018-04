Die Kapsel "Sojus-MS-08" brachte die Raumfahrer sicher zur ISS. Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Ein russisches Raumschiff mit drei Mann Besatzung hat die Internationale Raumstation ISS erreicht. "Andocken bestätigt", twitterte die US-Raumfahrtbehörde NASA.



In der Kapsel "Sojus-MS-08" erreichten der Russe Oleg Artemjew sowie die US-Amerikaner Andrew Feustel und Richard Arnold nach zwei Tagen Flug ihr Heim für die kommenden sechs Monate im All. Die neue Langzeitbesatzung war vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.