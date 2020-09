Katze Dymka mit vier Titanpfoten.

Quelle: Alexandr Kryazhev/Sputnik/dpa

Eine Katze in Sibirien kann dank besonderer Prothesen an ihren vier Pfoten wieder laufen. Das Tier namens Dymka habe die Operation vor sieben Monaten gut überstanden und könne nun rennen, spielen und Treppen steigen, teilte die russische Universität Tomsk mit.



Die Katze hatte in der Kälte ihre Tatzen, Ohren und den Schwanz verloren. In einer Tierklinik in Nowosibirsk wurden gemeinsam mit Experten der Uni Tomsk Titan-Prothesen mit einem 3D-Drucker produziert. Es sei die weltweit zweite Katze mit Prothesen an allen Pfoten.