Werbeplakat zum GroKo-Mitgliedervotum am Willy-Brandt-Haus. Quelle: Paul Zinken/dpa

Mit Abschluss des SPD-Mitgliedervotums über die Große Koalition blickt die SPD gespannt auf die Auszählung: Reicht es für eine GroKo, oder gibt es schon bald Neuwahlen? Am Freitag endet das Votum, stimmberechtigt waren rund 463.000 Mitglieder. Am Samstag wird in der Berliner Parteizentrale ausgezählt und Sonntag das Ergebnis verkündet.



"Ich bin zuversichtlich, dass am Ende eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag steht", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Bild"-Zeitung.