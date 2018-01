Die SPD sieht mit diesem Wahlergebnis allerdings die Große Koalition für beendet an. "Wir gehen in die Opposition", sagte SPD-Vize Manuela Schwesig im ZDF-Wahlstudio. SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz sprach von einem schweren Tag für die deutsche Sozialdemokratie. "Wir haben unser Wahlziel verfehlt. Klar ist: Wir haben es offensichtlich nicht geschafft, unsere Wählerbasis zu mobilisieren." Trotz der historischen Wahlniederlage will Schulz Parteivorsitzender bleiben, er will aber nicht Fraktionsvorsitzender werden. Als besonders bedrückend bezeichnete Schulz die Stärke der AfD. "Wir werden unseren Kampf für Demokratie und Toleranz weiterkämpfen. Wir sind das Bollwerk der Demokratrie in diesem Land."