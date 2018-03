Rolf Martin Schmitz, der Vorstandsvorsitzende von RWE. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Energiekonzern RWE erwartet für das laufende Jahr einen Gewinnrückgang. 2018 schlage der Tiefpunkt der Strompreisentwicklung der vergangenen Jahre durch, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. So erwartet der Stromerzeuger ein bereinigtes Ergebnis von 700 Millionen bis 1 Milliarde Euro.



Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,9 Milliarden Euro, nach einem Fehlbetrag von 5,7 Milliarden Euro 2016. Dabei profitierte der Konzern von der Rückzahlung der Atomsteuer.