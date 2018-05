Elektroautos sind der Hoffnungsschimmer der Branche. Archivbild Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Trotz des guten Laufs der Autoindustrie sieht sich die Branche in der Diesel-Dämmerung vor enormen Herausforderungen. In der E-Mobilität sieht sie dagegen trotz durchwachsenen Starts einen Hoffnungsschimmer, ergab eine Studie der PwC-Strategieberatung.



39 Prozent der rund 200 befragten Führungskräfte sehen in E-Autos den größten Absatzmotor der nächsten fünf Jahre, 29 Prozent erwarten dies schon 2018. Dass die Nachfrage wächst, zeigen lange Lieferzeiten: Kunden müssen bis zu ein Jahr warten.