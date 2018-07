Dienstwaffe am Gürtel einer Polizistin. Archivbild Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Polizisten in Deutschland haben im vergangenen Jahr bei Einsätzen 14 Menschen erschossen. 39 Menschen wurden zudem verletzt, geht aus einer Erhebung der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster hervor. 2016 waren es 11 Tote und 28 Verletzte gewesen.



13 der 14 Todesfälle gehen der Erhebung zufolge auf Notwehr oder Nothilfe zurück. Letzteres bezeichnet Fälle, bei denen Polizisten anderen Menschen in Lebensgefahr helfen mussten. In einem Fall sei Fluchtvereitelung der Grund gewesen.