Köche in Norwegen leben nicht ungefährlich. Symbolbild

Quelle: Daniel Maurer/dpa

Köche in Norwegen gehören zu den Berufsgruppen mit der niedrigsten Lebenserwartung. Ein Grund könnten einer Studie der Universität in Trondheim zufolge die Kochdämpfe sein, denen sie ausgesetzt sind. Arbeitsbedingungen in der Küche verändern demnach die Lungenfunktion. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Bronchitis und Kochdämpfen.



Die Daten stammen aus einer Befragung von fast 900 norwegischen Köchen aus dem Jahr 2010. Sie haben ihre Ausbildung zwischen 1988 und 2008 abgeschlossen.