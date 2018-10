Der Mindestlohn steigt in zwei Schritten. Quelle: Jens Wolf/dpa

Der gesetzliche Mindestlohn für Millionen Arbeitnehmer in Deutschland steigt ab 2019 in zwei Stufen. Zum 1. Januar 2019 erhöht er sich von 8,84 Euro auf 9,19 Euro pro Stunde und zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro. Das Bundeskabinett stimmte damit einer Verordnung von Arbeitsminister Heil (SPD) zu.



Der Mindestlohn gilt nicht für Langzeitarbeitslose nach Aufnahme einer Arbeit in den ersten sechs Monaten. Auch für Azubis, bei Pflichtpraktika oder Praktika unter drei Monaten gilt er nicht.