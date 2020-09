Arzt mit Stethoskop in der Hand. Symbolbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Etwa 20.000 Ärztinnen und Ärzte an 23 Unikliniken erhalten künftig mehr Gehalt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) einigten sich auf eine Erhöhung um insgesamt 6,5 Prozent in drei Stufen. Die letzte Stufe greift im Oktober 2021.



"Zudem haben sie jetzt mehr Planungssicherheit bezüglich ihrer Arbeitszeiten", teilte der zweite Vorsitzende des Marburger Bundes, Andreas Botzlar, im Anschluss an die vierte Verhandlungsrunde in Hannover mit.