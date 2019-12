U-Bahn und Straßenbahn in Berlin. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild vom 26.02.2019

Mit Beginn des neuen Jahres müssen Fahrgäste von Stadtbussen, Straßenbahnen und U-Bahnen für Tickets vielerorts wieder tiefer in die Tasche greifen. Von den großen Verkehrsverbünden erhöhen zum Jahreswechsel die meisten die Preise. Die Erhöhungen liegen zwischen 1,3 und 3,3 Prozent.



Das betrifft etwa Kunden im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Berlin und Brandenburg, in den Großräumen Hamburg und Bremen sowie im Rhein-Main-Gebiet. Viele Kunden in Süddeutschland dagegen kommen ungeschoren davon.