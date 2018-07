2017 war das vierte Rekordjahr in Folge. Quelle: Christian Charisius/dpa

Beflügelt von der Erholung der Weltwirtschaft sind Deutschlands Exporte im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit 2011 nicht mehr. Die Unternehmen führten Waren im Rekordwert von 1279,4 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das entsprach einem Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Stärker hatten die Ausfuhren zuletzt 2011 zugelegt (11,5 Prozent). Die Importe kletterten 2017 um 8,3 Prozent auf einen Wert von 1034,6 Milliarden Euro.