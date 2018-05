Der DAX geht freundlich ins Wochenende. Symbolbild Quelle: Boris Roessler/dpa

Der DAX hat am Freitag eine erfreuliche Börsenwoche mit Kursgewinnen beendet. Der Leitindex stieg um 0,86 Prozent auf 12.451 Punkte, womit sich die Erholung in dieser Woche auf knapp 3 Prozent summiert. Vorangegangen waren zwei desaströse Wochen mit Einbußen von mehr als 1.200 Punkten.



Rückenwind erhielt der deutsche Aktienmarkt erneut von der Wall Street. Dort stieg der Dow Jones Industrial den sechsten Handelstag in Folge und setzte sich von der 25.000er Marke weiter nach oben ab.