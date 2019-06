"Rosinenbomber" über dem Tempelhofer Feld in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Rund 20 sogenannte "Rosinenbomber" sind heute über Berlin geflogen - zur Erinnerung an die legendäre Luftbrücke vor 70 Jahren. Die Oldtimer-Flugzeuge kreuzten das Tempelhofer Feld und waren für Zuschauer gut sichtbar. Die Flugzeuge des Modells Douglas DC-3 waren in Faßberg in Niedersachsen gestartet.



Während der sowjetischen Berlin-Blockade vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 hatten die Westalliierten per Flugzeug Hilfsgüter in den abgeriegelten Westteil der Stadt gebracht.