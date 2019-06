Der Historiker Helge Heidemeyer. Archivbild

Quelle: Mulders/BStU/dpa

Die zentrale Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin bekommt einen neuen Direktor. Der Historiker Helge Heidemeyer übernimmt im Herbst den Posten des im Vorjahr abberufenen Hubertus Knabe, wie die Berliner Senatsverwaltung für Kultur mitteilte.



Dem langjährigen Leiter Knabe war vorgeworfen worden, nicht konsequent genug gegen sexuelle Belästigungen in der Gedenkstätte vorgegangen zu sein. Der 1963 geborene Heidemeyer arbeitet seit 2008 in der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen.