Das WM-Trikot der DFB-Elf erinnert an den WM-Sieg von 1990. Quelle: adidas/dpa

Kurz vor den letzten Länderspielen des Jahres hat der Deutsche Fußball-Bund das Heimtrikot der Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 vorgestellt. Die Titelverteidigung im kommenden Sommer in Russland soll in Jerseys gelingen, die stark an das Trikot des WM-Sieges von 1990 erinnern. Allerdings ist der gezackte Brustring diesmal in Grautönen gehalten.



Erstmals in einem Länderspiel tragen werden die DFB-Akteure ihr WM-Trikot beim Test am Freitag im Londoner Wembley-Stadion gegen England.