Porträt Stanley Kubricks in einer Ausstellung. Archivbild Quelle: Ian Langsdon/EPA/dpa

Mehr als 50 persönliche Gegenstände und Requisiten aus Filmen der US-Regie-Legende Stanley Kubrick sind in der italienischen Stadt Turin versteigert worden. Für eine Jacke, die der Schauspieler Jack Nicholson in dem Horrorfilm "The Shining" (1980) getragen hatte, legte ein Käufer im Auktionshaus Bolaffi 19.000 Euro auf den Tisch.



Die 54 Objekte hatte ein früherer enger Mitarbeiter und Vertrauter des 1999 verstorbenen Kubrick gesammelt, der heute 76-jährige Italiener Emilio D'Alessandro.